Morre Christo, artista plástico que "embrulharia" Arco do Triunfo neste ano

O artista plástico Christo, durante coletiva de imprensa na Itália, em 2016. REUTERS - Stefano Rellandini

Texto por: RFI

O artista plástico Christo, famoso por suas colossais criações que "embrulhavam" monumentos como a Pont Neuf, em Paris, ou o Reichstag em Berlim, morreu no domingo (31), aos 84 anos, anunciaram seus colaboradores em sua conta oficial do Facebook. Ele seria tema de uma exposição do Centro Pompidou e preparava um projeto que cobriria o Arco do Triunfo - um dos eventos culturais mais esperados deste ano em Paris.