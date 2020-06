“O Brasil vai mal”, diz diretor do festival de Cannes ao anunciar participação brasileira na seleção

O delegado geral do evento, Thierry Frémaux (e), durante a divulgação da seleção do Festilva de Cinema de Cannes. AP - Serge Arnal

Texto por: Silvano Mendes

O Festival de Cinema de Cannes revelou nesta quarta-feira (3) a seleção oficial de filmes para sua edição deste ano. A lista de mais de 50 nomes conta com produções do mundo todo, inclusive do Brasil, com "Casa de Antiguidades", de Joao Paulo Miranda Maria. O evento teve quer ser cancelado em seu formato habitual por causa da pandemia de Covid-19, mas os organizadores preferiram manter o ritual da seleção para apoiar o cinema durante a crise.