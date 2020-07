Louvre reabre com precauções para prevenir contágios da Covid-19

Texto por: RFI 1 min

O Louvre, o maior e mais visitado museu do mundo, volta a abrir suas portas nesta segunda-feira (6) em Paris, com todas as precauções para prevenir o contágio do coronavírus e sem a avalanche habitual de turistas nesta época do ano.