Em descrédito na França, maior laboratório de homeopatia do mundo perde vendas e fecha fábricas

Grânulos homeopáticos do laboratório Boiron FRED TANNEAU / AFP

Texto por: Cristiane Capuchinho

O laboratório de homeopatia francês Boiron, líder mundial do setor, anunciou que fechará 13 dos 31 centros de produção e logística na França, demitindo 646 trabalhadores --cerca de um quarto do seu efetivo no país.