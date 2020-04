Com queda de 5,8% do PIB no primeiro trimestre, França registra pior recessão desde 1949

Com lojas e restaurantes fechados, o consumo despencou na França, provocando uma queda histórica d PIB no primeiro trimestre de 2020. REUTERS - Charles Platiau

Texto por: RFI

A economia francesa está oficialmente em recessão, depois de registrar uma queda do PIB de 5,8% no primeiro trimestre do ano. A retração reflete principalmente a redução de -6% no consumo, de -6,5% nas exportações e de -5,9% nas importações, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas (Insee). Os investimentos nas empresas recuaram de 11,8% de janeiro a março.