Concessionárias fazem liquidação recorde na França para vender carros “encalhados” por causa da pandemia

Diante da falta de compradores provocada pela pandemia, pátios de montadoras e estacionamentos de concessionárias estão lotados. REUTERS - Pascal Rossignol

Texto por: RFI

Para tentar relançar as atividades do setor automobilístico após quase dois meses de comércio fechado e de confinamento da população, as concessionárias de veículos francesas lançaram uma série de operações de liquidação. Alguns carros novos estão sendo vendidos com descontos de mais de 25%.