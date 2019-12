Última Camisa de Pelé na seleção é arrematada por € 30 mil

Uma camisa usada por Pelé em sua última partida com a seleção brasileira foi vendida por € 30 mil em um concorrido leilão de objetos esportivos, realizado na quinta-feira (5) em Turim.

A camisa N° 10, claro, foi usada pelo “rei” durante o amistoso Brasil-Iugoslávia, organizado em julho de 1971 no Maracanã, Rio de Janeiro. A partida marcou a despedida do jogador da seleção canarinho. Ele tinha quase 31 anos e foi ovacionado pela torcida. O artigo foi o destaque do leilão realizado pela casa Bolaffi.

No entanto, outros objetos esportivos antigos também chamaram a atenção dos compradores. A camisa amarela usada por Fausto Coppi no Tour de France de 1952, o segundo e último vencido pelo "campioníssimo”, foi arrematada por € 25 mil. Uma rara camisa azul da Juventus, usada por Luciano Spinosi na final da Copa das Cidades de 1971 (Copa da UEFA, agora Liga Europa), foi vendida por € 9,4 mil, um pouco mais que a número 10 de Diego Maradona no Napoli durante a temporada 1989-90, levada por € 7,5 mil.

Houve também curiosidades. Quem se lembra que Michael Jordan tentou carreira no beisebol? A experiência no início dos anos 1990 foi breve, mas o taco utilizado pelo ídolo americano do basquete foi comprado por € 425.

Leilão anterior

Em 2016, o rei Pelé havia realizado um leilão com mais de 2 mil objetos que pertenciam à sua coleção particular. A venda, organizada pela casa Juliens Auctions, em Londres, rendeu muito mais do que os US$ 3 milhões inicialmente previstos.

Ao final dos três dias do leilão, a coleção, acumulada ao longo de 60 anos de carreira, rendeu US$ 5 milhões e uma parte da renda foi destinada a um hospital de Curitiba. A cópia da taça Jules Rimet, que o Brasil conquistou ao ser tricampeão do mundo no México, em 1970, foi o objeto mais valioso, arrematado por US$ 570 mil.

Os especialistas acharam natural que os objetos que pertenciam a Pelé, na época com 75 anos, aclamado como o maior jogador de futebol de todos os tempos, interessasse muitos investidores, colecionadores e curiosos.

(Com informações da AFP)