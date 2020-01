Para Le Figaro, “Neymar está em busca do tempo perdido”

A imprensa francesa desta sexta-feira (3) aproveitou o retorno de Neymar a Paris e aos treinos nessa quinta-feira (2), para abordar o futuro do jogador do PSG. “Neymar em busca do tempo perdido” é o título de um artigo publicado pelo Le Figaro.

O jornal consevador diz que o futuro do atacante brasileiro é incerto e que a atuação dele, tanto no PSG quanto na Seleção em 2020, é aguardada com expectativa. Le Figaro diz que o retorno ao inverno e aos dias cinzentos parisienses poderia alimentar uma saudade legítima, após as festas de final de ano no verão brasileiro, ao lado da família e dos amigos. Mas a melancolia não tem mais espaço quando se trata de Neymar, “craque que tem a imagem ofuscada e tenta recuperar o tempo perdido”, afirma o texto.

Para o jogador mais caro do mundo, comprado por € 222 milhões do Barcelona há dois anos, 2019 vai ficar na memória como uma péssima lembrança. O ano que termina foi marcado por contusões, uma acusação de estupro, uma briga com um torcedor no Stade de France e o desejo de deixar o clube francês, lembra o diário.

Luz no fim do túnel

Mas a luz começa a aparece no fim do túnel. Depois das manifestações hostis dos torcedores do PSG, indignados com os caprichos e as declarações deselegantes do atacante durante o verão, o brasileiro parece ter dado a volta por cima no segundo semestre, graças a seu desempenho brilhante em campo. Em 12 jogos, ele marcou nove gols e fez 6 passes decisivos, além de mostrar um bom entrosamento com o francês Mbappé e com o argentino Icardi.

A estratégia de comunicação do atacante também ajudou na reconquista dos torcedores. "Darei tudo em campo para que o PSG triunfe" garantiu Neymar recentemente à imprensa francesa, cita Le Figaro. Na mesma entrevista, o craque brasileiro evitou falar do futuro. "Por que falar em partir? Ainda tenho dois anos de contrato e a equipe continua a progredir", declarou. O "individualismo não tem espaço no futebol" é o atual mantra de Neymar, novo defensor do jogo coletivo, completa o texto.

Mas apesar de todas essas declarações, as especulações continuam na Espanha sobre sua volta ao país. Neymar não teria abandonado a ideia de vestir de novo a camisa do Barcelona, ainda sonha e estaria negociando sua transferência para a Catalunha, onde seu nome é bem cotado.

Só uma coisa poderia incitá-lo a ficar em Paris, acredita Le Figaro: um primeiro sucesso do PSG na Liga dos Campeões. Eliminado sempre nas oitavas de final da competição, o clube francês espera que seu atacante vedete esteja, desta vez, em forma e consiga acabar com a maldição.

Reconquista do Brasil

O Brasil conseguiu levantar a Copa América sem ele, em 2019, após 12 anos de espera, alfineta o artigo. Mas, como haverá uma nova edição da competição americana em 2020, na Argentina e na Colômbia, o santista terá a ocasião de dar a volta por cima também com a seleção. Os torcedores brasileiros tinham deixado de apoiar o jogador desde seu triunfo nas Olimpíadas há quatro anos, salienta o artigo.

A mudança de comportamento do atacante foi ressaltada pelo Le Parisien. O diário destacou que ao contrário da pausa do meio do ano, quando ficou uma semana a mais de férias que os outros jogadores do PSG, Neymar voltou ontem ao trabalho como prometido, junto com todo mundo, e com um novo corte de cabelo oxigenado.