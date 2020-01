Piloto português de moto morre no Rally Dakar

O piloto português Paulo Gonçalves morreu neste domingo (12) em um acidente no Rally Dakar. Ele disputava a 7ª etapa da corrida, realizada na Arábia Saudita, quando sofreu uma queda mortal, anunciaram os organizadores.

Paulo Gonçalves, de 40 anos, já estava inconsciente quando a equipe de socorro chegou ao local do acidente, no quilômetro 276 da etapa, entre Riade e Wadi al Dawasir. Ele foi levado de helicóptero para um hospital, onde sua morte foi confirmada.

O piloto português, vice-campeão do Rally Dakar em 2015, disputava seu 13° rali. Campeão do mundo de rali em 2013, ele começou no Dakar em 2006 e terminou a prova quatro vezes no top 10.

Portuguese biker Paulo Gonçalves passed away.



Décès du pilote portugais Paulo Gonçalves.



Fallecimiento del piloto portugués Paulo Gonçalves.



+ info: https://t.co/mBQxbXgtXe#Dakar2020 pic.twitter.com/amW48i4C2G DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

Na Arábia Saudita, ele era um dos favoritos na categoria. Depois de ter quebrado o motor de sua moto na terceira etapa, Paulo Gonçalves ocupava o 46° lugar na classificação geral no final de 6ª etapa.

O piloto português é o 25° concorrente do Dakar a morrer durante a competição, desde o início do mais famoso rali do mundo, em 1979. Vários competidores lametaram a morte de Paulo Gonçalves, como o piloto espanhol Carlos Sainz, que tuítou que "este é um dia muito triste no Dakar".

Hoy es un día muy triste aquí en el Dakar. Descansa en Paz Paulo. pic.twitter.com/gxgUUYaalF Carlos Sainz (@CSainz_oficial) January 12, 2020

Vencedor da etapa

Apesar do acidente mortal, a 7ª foi encerrada normalmente. Ela foi vencida, na categoria moto, pelo espanhol Joan Barreda, da equipe Honda. O australiano Mathias Walkner ficou em segundo e o argentino Luciano Benavides em terceiro. Na classificação geral, o americano Ricky Brabec, da Honda, continua na liderança.

Depois de 10 anos na América Sul, o Rally Dakar atravessou o Atlântico e está sendo disputada pela primeira vez na Arábia Saudita. A largada aconteceu em Jedá, cidade histórica as margens do Mar Vermelho, em 5 de janeiro. A final será em Qiddiyah, no dia 17 de janeiro, após 12 etapas e 7.856 km de percurso, pelas praias, dunas e desertos sauditas.