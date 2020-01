Espanha/ Alcoolismo

Espanha: Ilhas Baleares proíbem turismo alcoólico

Ilhas Baleares, na Espanha, proíbem festas "open bar" e maratonas "de bar em bar". Região atrai muitos jovens que vão fazer "turismo alcoólico". © Miodrag Ignjatovic/iStock

Texto por: RFI

O governo regional do arquipélago das ilhas Baleares, na Espanha, adotou uma lei nesta sexta-feira (17) para combater o turismo com base no consumo irrestrito de álcool em certas localidades costeiras populares entre os jovens europeus.