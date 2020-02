Esporte/Judô

Bicampeão olímpico do judô, francês Teddy Rinner perde invencibilidade em Paris

O judoca francês Teddy Riner após sua derrota para o japonês Kokoro Kageura em Paris, neste domingo 9 de fevereiro de 2020. Lucas Barioulet / AFP

Texto por: Elcio Ramalho

A derrota do bicampeão olímpico Teddy Riner neste domingo (9) no Grand Slam de Paris foi um choque não apenas para os torcedores, mas para todo o universo do judô. Considerado um dos maiores judocas de todos os tempos, ele ficou quase 10 anos sem perder uma luta oficial.