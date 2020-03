Confinado, casal em Dubai corre o equivalente a uma maratona na sacada do apartamento

Um casal sul-africano correu 42,2 km, o equivalente à distância de uma maratona, na sacada do apartamento onde moram, em Dubai. Eles esperam que a iniciativa leve outras pessoas a praticar esportes, apesar do período de confinamento.

Collin Allin e sua mulher Hilda decidiram que o confinamento imposto por causa da pandemia de coronavírus não seria marcado pelo tédio. Neste sábado (28), o casal decidiu usar a sacada de cerca de 20 metros de comprimento par se manter em forma. Eles correram 2.100 vezes de um extremo a outro do espaço externo do apartamento.

O casal transmitiu a “corrida” pelas redes sociais durante as 5 horas de duração do desafio. “Conseguimos”, declarou Collin na sua conta no Instagram, acompanhado do hashtag #balconymarathon". Ele também parabenizou a mulher, que realizava a sua primeira maratona.

A filha do casal, Geena, de 10 anos, também participou do projeto, servindo água para os pais durante a corrida.

“Uma maneira de pensar em outra coisa”

Collin disse que pretende organizar uma nova corrida em breve, “mais global e inclusiva”, para ajudar os que se sentem isolados por causa do confinamento. “É uma maneira de permitir que as pessoas pensem em outra coisa”, declarou, antes do início da maratona. “Trata-se de levar as pessoas a estabelecer um contato [com o mundo exterior] em um momento que todos se preocupam com o impacto do coronavírus”, completou.

Os sul-africanos não foram os únicos esportistas a driblar as restrições do confinamento. No sudoeste da França, um homem correu 6.000 vezes o trajeto da sua sacada, durante mais de 6 horas. Outro francês concluiu os 42,4 quilômetros em pouco mais de cinco horas, sob os aplausos de seus vizinhos.

Atletas profissionais compartilham seus treinamentos confinados

Os atletas profissionais também estão improvisando para manter o ritmo de treinos diários.

A campeão olímpico francês de salto com vara, Renaud Lavillenie, postou um vídeo de seus treinamentos no jardim de casa, enquanto vários outros atletas, como o capitão do FC Barcelona, Lionel Messi, embarcaram no desafio virtual “Stay at Home Challenge” e se filmaram fazendo embaixadinhas com rolos de papel higiênico.

