Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 devem acontecer no verão japonês de 2021

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio estão discutindo novas datas; emissora pública japonesa NHK fala em mantê-lo no verão japonês.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, adiados para 2021 devido à pandemia de coronavírus, mas sem datas precisas fixadas até agora, estão estudando a possibilidade de começar em julho, disse o grupo audiovisual público japonês NHK neste domingo (29).

Publicidade Leia mais

Segundo o NHK, a cerimônia de abertura poderia ocorrer em 23 de julho (uma sexta-feira) e a cerimônia de encerramento em 8 de agosto (um domingo), ou seja, as datas foram alteradas em um dia em comparação às inicialmente planejadas para 2020.

A emissora pública japonesa diz que conta com fontes internas dos organizadores dos Jogos. Essa possibilidade surgiu depois que o governador de Tóquio, Yuriko Koike, confirmou em 27 de março a existência de outra opção, que seria organizar os Jogos durante um período em que o clima na capital japonesa é mais ameno.

O responsável pela organização dos Jogos de Tóquio, Yoshiro Mori, e sua equipe estão discutindo com o COI sobre várias datas possíveis, de acordo com o diário Asahi Shimbun. Essas discussões podem levar a "uma conclusão" dentro de uma semana, disse Mori a um canal de televisão.

Chama olímpica em Fukushima

O presidente do COI, Thomas Bach, explicou que "todas as opções" estavam "em cima da mesa" e que o reescalonamento dos Jogos "não se limitou ao período de verão", abrindo caminho para reflexões sobre outras épocas do ano.

Em 24 de março, quando o anúncio do adiamento dos Jogos Olímpicos de 2020 para 2021, uma decisão sem precedentes em tempos de paz, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe declarou que eles serão "o testemunho da derrota do vírus" em face de humanidade.

Esta é a primeira vez que os Jogos Olímpicos são adiados. Em 1916, 1940 e 1944 eles foram cancelados por causa da Primeira e da Segunda Guerra mundiais.

O COI tomou essa decisão em conjunto com representantes do governo japonês e do Comitê Organizador de Tóquio, cidade que vai receber os jogos. Em nota, o Comitê informou que o evento será realizado “no mais tardar” em meados de 2021, mesmo se a competição continuará sendo chamada de Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A NHK disse neste domingo que a chama olímpica estará em exibição por um mês no complexo esportivo J-Village, em Fukushima, que serviu de base para milhares de trabalhadores humanitários na luta contra as consequências do desastre nuclear de 2011.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro