Adiados por causa de pandemia, Jogos Olímpicos de Tóquio começarão em 23 de julho de 2021

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, que foram adiados devido à crise provocada pela pandemia de coronavírus, começarão em 23 de julho de 2021, anunciou nesta segunda-feira (30) o comitê organizador.

"Os Jogos Olímpicos serão disputados entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021 e os Jogos Paralímpicos irão de 24 de agosto a 5 de setembro", afirmou o presidente do Comitê Organizador Local de Tóquio-2020, Yoshiro Mori, em coletiva de imprensa.

A decisão foi tomada menos de uma semana depois do anúncio do adiamento histórico por parte do comitê organizador e do COI, após a intensa pressão dos atletas e federações esportivas.

Nesta semana de incertezas, surgiram especulações de que os organizadores japoneses poderiam aproveitar o adiamento para iniciar os Jogos durante a primavera no hemisfério norte (entre março e junho), evitando assim a onda de calor que marca o verão em Tóquio. Essa era uma das principais preocupações dos organizadores antes do surgimento do novo coronavírus.

Devido ao calor, a maratona havia sido transferida para Sapporo, uma cidade situada 800 km ao norte de Tóquio e onde as temperaturas costumam ser mais amenas no verão.

O adiamento gerou um desafio sem precedentes para os organizadores que tiveram que agendar novamente o event, além de provocar a alteração no calendário de outros eventos esportivos. O diretor-geral do Comitê Organizador Local, Toshiro Muto, admitiu que os custos adicionais serão "maciços".

O campeonato mundial de atletismo, previsto para agosto de 2021 nos Estados Unidos, acabou sendo transferido para 2022. A data exata ainda não foi divulgada.

(Com informações da AFP)

