PSG anuncia que não vai renovar contrato de Thiago Silva

O zagueiro do PSG Thiago Silva, no dia 14 de março de 2018 no Parc des Princes.

O emblemático capitão do Paris Saint-Germain deve procurar outro clube na próxima temporada, após ter sido avisado oficialmente de que não terá seu contrato renovado com o time parisiense. A saída de Thiago Silva põe fim a uma era no clube, analisa a imprensa francesa desta terça-feira (9).

“Uma página virada”, diz o jornal esportivo L’Équipe, que revelou a informação. A decisão da não renovação do contrato foi confirmada em um telefonema do diretor esportivo Leonardo para Thiago Silva, que se encontra no Rio de Janeiro.

O anúncio já era esperado e não foi no sentido que esperava o jogador, que tem contrato com o clube até 30 de junho. Thiago Silva, de 35 anos, indicou nos últimos tempos sua intenção de permanecer no clube francês, onde sua família se sente “muito bem”. O jornal esportivo lembra que há exatamente um ano Thiago Silva e sua família adquiriram a nacionalidade francesa.

“A saída do ‘Monstro’ é um marco na história do clube parisiense”, escreve a publicação em referência ao apelido do zagueiro brasileiro que chegou à capital francesa em 2012 como uma das principais contratações do PSG desde a chegada dos dirigentes do Catar.

Comprado junto ao Milan por € 42 milhões, e apresentado na época pelo presidente Nasser al Khelaifi como “melhor zagueiro do mundo”, Thiago Silva logo se firmou no time parisiense como líder e conquistou a braçadeira de “capitão”.

Apesar da idade, ele mantém o status de líder e faz parte do “conselho de sábios”, um círculo restrito de jogadores consultados pelo treinador alemão Thomas Tuchel sobre a vida coletiva no clube, ressalta L’Équipe. Apesar da trajetória de sucesso, o zagueiro tem perdido estatura em nível europeu, onde é alvo de críticas por jogar muito baixo e deixar espaços na defesa para os adversários.

Fim de “uma longa história”

A saída de Thiago Silva do clube ganhou amplo destaque também no jornal Le Parisien que dedica duas páginas à decisão do PSG e aproveita para lembrar dos fatos marcantes da passagem do zagueiro no time.

“O fim de uma longa história”, diz a manchete. O diário lembra que Thiago Silva já disputou 310 jogos com o clube, sendo 295 como capitão, e marcou 17 gols. No total são 23 títulos com a camisa do PSG, sendo sete como campeão francês.

Sua trajetória no clube também foi marcada por muita decepção, principalmente com o treinador espanhol Unai Emery, que o deixou no banco de reservas no jogo de ida pela Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em 2018. O espanhol também responsabilizou o zagueiro brasileiro pela histórica “remontada” do Barcelona contra o PSG pela mesma competição.

Antes mesmo de colocar um ponto final na sua história com o PSG, Le Parisien lembra que o jogador deverá fazer um acordo com o clube, classificado para as quartas-de-final da Liga dos Campeões. A competição foi interrompida pela pandemia do coronavírus, e, segundo o diário, não há menor sombra de dúvida de que o PSG e o jogador têm o mesmo interesse de ir até o fim da competição.

L’Équipe lembra que a FIFA permite a extensão dos contratos para terminar a temporada interrompida pela crise sanitária e comenta que o agente do jogador, Paulo Tonietto, confirmou a intenção de Thiago Silva de terminar a Liga dos Campeões com o time parisiense.

Thiago Silva não vai ficar no PSG. AP - Lefteris Pitarakis

Rejuvenescimento do PSG

No momento em que o clube francês deve enfrentar uma perda de € 200 milhões devido ao impacto do coronavírus, o alto salário bruto do zagueiro, estimado em €1,5 milhão de euros mensais, não contribui para uma eventual renovação.

Além da necessidade de diminuir a massa salarial do time, para se adaptar ao choque financeiro, o anúncio da não renovação do contrato de Thiago Silva faz parte da estratégia de rejuvenescer o elenco, segundo L’Équipe. O jornal esportivo lembra que o atual treinador preferiu a dupla de zaga Marquinhos-Kimpembe no lugar de Thiago Silva em um jogo decisivo da temporada, contra o Boriussia Dortmund.

Os jornais franceses apostam que Thiago Silva poderá ser transferido ao Fluminense. A foto do zagueiro nas redes sociais com máscara e carteira de sócio do clube carioca tem um significado ainda maior, no momento em que “sua aventura” com o PSG chega ao fim, escreve Le Parisien. Já Fred, que retorna ao Fluminense, já o convidou para atuarem juntos pelo clube carioca, acrescente L’Équipe.

Mas Thiago Silva pretende ainda permanecer por mais dois anos na Europa. Sua cota de popularidade ainda está intacta na Itália, país onde a faixa etária não é vista da mesma maneira que na França, ressalta Le Parisien. Ele pretende continuar no alto nível porque ainda tem intenção de disputar a Copa de 2022 no Catar, finaliza o texto.

