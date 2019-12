Otan/Cúpula

Aniversário de 70 anos da Otan é ofuscado por divisões e irritação de Trump

O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, na coletiva à imprensa no final da Cúpula da Otan. REUTERS/Yves Herman

Texto por: RFI

Os dirigentes dos 29 países integrantes da Aliança Atlântica fizeram nesta quarta-feira (4) um balanço dos 70 anos da Otan. Apesar das fortes divisões reveladas nos últimos meses, eles conseguiram adotar uma declaração no final dos dois dias da cúpula em Watford, nos arredores de Londres. Irritado com as declarações de brincadeira do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, o presidente americano Donald Trump cancelou sua coletiva à imprensa prevista para o final do encontro.