Eleições no Reino Unido: forte mobilização de jovens é vantagem para Partido Trabalhista

Jovens britânicos têm tendência mais progressista, especialmente as garotas. Ben STANSALL / AFP

Texto por: Daniella Franco

A campanha eleitoral para as legislativas de 12 de dezembro está quase finalizada - com forte vantagem do Partido Conservador - mas com os olhos voltados para a juventude britânica. Mais ativos do que na época do referendo sobre o Brexit, a grande maioria dos jovens do país deseja permanecer na União Europeia e deve votar para os trabalhistas.