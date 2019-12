"Conversão ecológica" e justiça social são destaques de mensagem de fim de ano do papa

O papa Francisco clamou pela redução das desigualdades e condenou as guerras, além de pedir uma saída para as mudanças climáticas em sua mensagem para o início de 2020, divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Vaticano.

O texto do pontífice argentino, que será lido em todas as paróquias do mundo por ocasião do Dia Mundial da Paz, em 1º de janeiro, é uma análise aprofundada da situação mundial, congregando todos os temas contemporâneos, já reivindicados por ele em outros pronunciamentos.

O líder da Igreja Católica explica no documento as razões pelas quais os fiéis devem se engajar contra todas as guerras e a favor do desarmamento nuclear e da defesa do meio ambiente.

"O abismo entre os membros de uma sociedade, o aumento das desigualdades sociais e a recusa em usar as ferramentas para o desenvolvimento humano integral comprometem a busca pelo bem comum", afirmou o papa em uma das mensagens mais fortes de seu pontificado, em que ele retoma grande parte dos assuntos discutidos durante o ano.

"A guerra é nutrida pela perversão dos relacionamentos, das ambições hegemônicas, dos abusos de poder, do medo do outro e da diferença vista como obstáculo; e ao mesmo tempo alimenta tudo isso", diz Francisco no documento.

“Injustiças sociais”

Na mensagem, divulgada com antecedência para ser lida e estudada por padres em todos os continentes, Francisco reitera sua forte posição contra as injustiças sociais em todos os cantos do planeta. "Nunca haverá uma verdadeira paz a menos que consigamos construir um sistema econômico mais justo", reiterou.

O primeiro pontífice latino-americano, que conhece esse problema de perto, embora não se refira diretamente ao ano marcado pelos protestos na América Latina e no Caribe contra as desigualdades, anuncia que a igreja está comprometida com a busca de "uma ordem justa”.

O papa argentino também citou o sínodo na Amazônia, realizado em outubro no Vaticano, no qual a igreja declara que quem devasta a natureza está pecando. "Precisamos de uma conversão ecológica", disse o papa, que condena "a falta de respeito pela casa comum, a exploração abusiva dos recursos naturais, vista como ferramentas úteis apenas para benefício imediato, sem respeito pelas comunidades locais, pelo bem comum e por natureza ", escreveu ele.

Em sua mensagem, Francisco novamente condenou a ideia de que a posse da bomba atômica fosse desenvolvida como dissuasão a possíveis ataques, como já o havia dito em recente viagem ao Japão.

"Não podemos afirmar que manteremos a estabilidade no mundo com medo de aniquilação, em um equilíbrio altamente instável, suspensos à beira do abismo nuclear", afirmou.