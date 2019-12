Reino Unido

Johnson acerta aposta e obtém vitória esmagadora a favor do Brexit no Reino Unido, diz pesquisa

Eleitor vota em South Croydon, em Londres. REUTERS/Hannah McKay

Uma pesquisa de boca de urna aponta para uma vitória esmagadora do Partido Conservador, do primeiro-ministro Boris Johnson, nas eleições legislativas antecipadas realizadas nesta quinta-feira (12) no Reino Unido. Johnson, ferrenho defensor do Brexit, teria obtido ampla maioria no Parlamento, de acordo com a sondagem do instituto Ipsos/MORI.