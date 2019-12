Governo alemão abre mercado de trabalho para não europeus em 2020

Para remediar uma cruel escassez de mão-de-obra, o governo alemão adotou uma lei que permite, a partir de 1º de março de 2020, dar as boas-vindas aos não europeus em seu mercado de trabalho. Antes de uma reunião de cúpula sobre o assunto, a chanceler Angela Merkel dedicou seu podcast semanal ao tema neste sábado (14).

Pascal Thibaut, correspondente da RFI em Berlim

Cuidadores, cientistas da computação, engenheiros e artesãos: a lista de atividades e setores em que a Alemanha carece de mão de obra qualificada está crescendo. O desemprego se encontra no nível mais baixo de todos os tempos e 2,5 milhões de pessoas de outros países da União Europeia já estão trabalhando na Alemanha, mas isso não é mais suficiente.

A partir de 1º de março de 2020, uma lei de imigração que dá prioridade à mão-de-obra qualificada entra em vigor. Para se preparar para sua aplicação, é realizada uma cúpula na noite de 16 de dezembro na Chancelaria. Em seu pronunciamento semanal, a chanceler Angela Merkel destacou os riscos da situação atual para a atratividade de seu país.

"Temos que usar trabalhadores estrangeiros qualificados ou nossas empresas se mudarão para outro lugar, o que não queremos, é claro", alertou. “Isso significa que os vistos serão concedidos rapidamente e que a informação fluirá entre empresas alemãs que procuram trabalhadores e os países de onde essas pessoas possam vir ", completou a chanceler.

A Ásia e a América do Sul são alvos deste projeto, mas também os Balcãs para o setor de saúde. O aprendizado do alemão no exterior deve ser ampliado através de ações dos institutos Goethe. A agência de emprego alemã entrará em contato com alguns países.