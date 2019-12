Papa quer fim do segredo

Em decisão inédita, Francisco extingue 'sigilo pontifício' em casos de abuso sexual

Papa Francisco no Vaticano em junho de 2019. REUTERS/Yara Nardi

Texto por: RFI

Esta é a primeira vez que a Igreja, seguindo a decisão do Papa Francisco desta terça-feira (17), abre mão da prerrogativa de segredo pontifício no tratamento de casos de abuso sexual no Vaticano. Uma decisão há muito aguardada pelas vítimas e que atesta a vontade do pontífice de continuar sua luta contra o problema.