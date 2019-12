“Que o Natal seja luz para a humanidade ferida”, deseja o papa

O Papa Francisco gesticula ao chegar para entregar a mensagem do dia de Natal "Urbi et Orbi" da varanda principal da Basílica de São Pedro no Vaticano, em 25 de dezembro de 2019.

Neste dia em que os cristãos celebram o Natal, uma multidão se reuniu na Praça São Pedro no Vaticano para receber do papa a bênção Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. Antes da bênção apostólica nesta quarta-feira (25), o pontífice demonstrou-se preocupado com uma série de situações difíceis ao redor do mundo.

Rafael Belincanta, correspondente da RFI em Roma

Francisco expressou seu desejo de que o Natal possa ser esperança para o continente americano marcado por um período de “convulsões políticas e sociais”, que têm colocado à prova sobretudo o povo venezuelano.

O papa pediu “segurança e convivência pacífica” para a Síria e “coexistência harmoniosa” no Líbano. Reiterou a necessidade de “dias de paz e prosperidade” para Israel e Palestina e “consolação” para Iêmen e Iraque. Como fez no ano passado, o pontífice voltou a pedir paz para a Ucrânia, assim como para a África, sobretudo para um cessar imediato dos conflitos no leste da República Democrática do Congo e dos ataques de grupos extremistas em Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria.

Em uma mensagem específica de felicitações pelo Natal assinada pelo papa, pelo primaz da Igreja Anglicana Justin Welby e pelo ex-moderador da Igreja Presbiteriana da Escócia, reverendo John Chalmers, foi enviada aos líderes políticos do Sudão do Sul reiterando a intenção dos líderes religiosos para que “sejam implementados prontamente os Acordos de Paz” no país africano. O papa reiterou nos meses passados o seu desejo de visitar o Sudão do Sul em 2020.

Migrantes

Em um recado à Europa, o papa recordou as milhares de pessoas que migram em busca de uma vida melhor. “É a injustiça que os obriga a atravessar desertos e mares, transformados em cemitérios; é a injustiça que os obriga a suportar abusos indescritíveis, escravidões de todo o gênero e torturas em campos de detenção desumanos; é a injustiça que os repele de lugares onde poderiam ter a esperança de uma vida digna e lhes faz encontrar muros de indiferença. Que o Natal seja luz para toda a humanidade ferida”, concluiu o papa.

A Basílica Vaticana ficou lotada para a Missa do Galo celebrada pelo papa na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal. Muitos fiéis que não conseguiram entrar assistiram à celebração do lado de fora, apesar do frio, por meio de telões instalados na Praça São Pedro.

O papa disse que o “Natal recorda que Deus continua a amar todos os homens, até mesmo o pior, que seu amor é incondicional”. Francisco ainda convidou os presentes a “não perder a esperança” porque “amar jamais será tempo perdido”.

A celebração de Natal é uma das mais importantes para os católicos junto com a missa de Páscoa. Por tradição, somente nessas datas, o papa dirige-se aos fiéis a partir do balcão central da Basílica de São Pedro, de onde é apresentado ao mundo após a eleição no conclave na Capela Sistina.