Rainha Elizabeth II elogia engajamento dos jovens pelo meio ambiente em seu discurso de Natal

Como manda a tradição, a rainha da Inglaterra Elizabeth II fez nesta quarta-feira (25) seu discurso de Natal. Em um pronunciamento transmitido pela televisão, a soberana de 93 anos elogiou os jovens que lutam pela defesa do planeta.

“Os desafios aos quais muitas pessoas são confrontadas hoje são diferentes dos enfrentados pela minha geração. Eu fiquei impressionada pela maneira como as novas gerações mostraram um senso de dever diante de problemas como a proteção do meio ambiente e do clima”, disse a monarca.

Se referindo a Jesus Cristo, Elizabeth II disse que “a estrada nem sempre é fácil e, por vezes, este ano pareceu muito agitado”. Ela insistiu que “é possível concretizar coisas positivas quando as pessoas colocam de lado suas diferenças passadas e se unem em um espírito de amizade e de reconciliação”.

Alguns interpretaram a declaração como uma alusão às divisões atuais no país, principalmente no que diz respeito ao Brexit, às vésperas da saída do Reino Unido da União Europeia. Além disso, a rainha enfrentou um ano particularmente difícil, com um acidente de carro envolvendo seu marido e a hospitalização recente do príncipe Philip. O envolvimento de seu filho Andrew, irmão mais velho de Charles, no escândalo de exploração sexual de menores encabeçado pelo milionário Jeffrey Epstein, também provocou turbulências no palácio de Buckingham.

Em tom um pouco mais otimista, a rainha disse que ela e seu marido estão muito contentes com a chegada na família real de Archie, filho do príncipe Harry e Meghan Markle, nascido em maio passado. No entanto, todos notaram que o neto, a nora e o bisneto citado não aparecem nas fotos colocadas ao lado da soberana, na mesa que aparece no vídeo. São visíveis apenas imagens do duque e da duquesa de Cambridge, William e Kate.