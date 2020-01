Irã/ União Europeia

Chefe da diplomacia europeia convida ministro iraniano a Bruxelas para tentar salvar acordo nuclear

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, durante uma entrevista coletiva em Moscou, Rússia, em 2 de setembro de 2019. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Texto por: RFI

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, convidou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, a Bruxelas, uma declaração da União Europeia (EU) neste domingo (5) que exortou mais uma vez a "baixar" as tensões no Oriente Médio.