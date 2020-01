Na chefia da UE, Croácia elege presidente em segundo turno

A presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarovic, que conquistou menos de 27% dos votos no primeiro turno.

Os eleitores croatas votam neste domingo (5) em uma eleição presidencial incerta, onde a conservadora atualmente no poder deve seduzir a direita radical se quiser vencer diante do sério desafio representado por um ex-primeiro-ministro dos social-democratas.

O segundo turno das eleições presidenciais ocorre alguns dias após a adesão da Croácia à presidência rotativa de uma União Europeia, que terá que gerenciar a era pós-Brexit.

A pesquisa revelou a ascensão da direita dura em um país que enfrenta pressão de migrantes em suas fronteiras e enfrenta, como seus vizinhos dos Bálcãs, um êxodo em massa de seus habitantes, além de corrupção endêmica.

Os 3,8 milhões de eleitores são convidados a escolher entre duas visões deste país banhadas pelo Adriático: "Croácia autêntica" que a presidente conservadora Kolinda Grabar-Kitarovic afirma representar, e "Croácia normal" prometida por seu rival social-democrata Zoran Milanovic.

Cantor populista

Na Croácia, as funções presidenciais são em grande parte honorárias. Para ganhar um segundo mandato, Kolinda Grabar-Kitarovic, 51, terá que atrair a ala difícil do eleitorado de direita seduzido na primeira rodada no final de dezembro por um cantor populista.

Miroslav Skoro, um artista que ficou famoso nos anos 90 com títulos patrióticos, ganhou quase um quarto dos votos no primeiro turno ao prometer implantar o exército na fronteira para impedir que os migrantes cruzassem e perdoassem um criminoso de guerra. Ele tomou o cuidado de não dar a menor instrução para seus eleitores neste segundo turno, do qual ele ficou de fora, e a votação promete ser muito aberta.

Uma última pesquisa dá ao ex-primeiro-ministro social-democrata três pontos à frente, mas mostra que 13% do eleitorado permanece indeciso.

Uma derrota da presidente atual tornaria a tarefa do partido de apoio, a HDZ, e do primeiro-ministro moderado Andrej Plenkovic muito mais difícil para as eleições legislativas programadas para o outono.



Subestimar crimes nazistas

Grabar-Kitarovic, que conquistou menos de 27% dos votos no primeiro turno, espera que seus pedidos de "unidade" sejam suficientes para convencer. No interior, ela nunca deixou de invocar seu patriotismo e a guerra de 1991-1995, um assunto ainda muito sensível. "Temos que nos reunir como em 1990" antes da declaração de independência da ex-Iuguslávia, ela divulgou novamente esta semana aos seus apoiadores.

Ela se apresenta como mãe como as outras e destaca suas origens modestas. Seus manifestantes a repreendem por inúmeros erros.

Ela também foi criticada por subestimar os crimes do regime colaborador Ustasha da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, que provocou crescente nostalgia na Croácia.

Seu rival Zoran Milanovic tenta enganar sua reputação de arrogância e elitismo. Ele também denuncia como perigosamente intolerante o conceito de "Croácia autêntica" que somente o HDZ poderia representar.

O social-democrata dominou o primeiro turno com um terço dos votos, beneficiando-se do apoio dos eleitores urbanos, mas também da divisão da direita.

Tolerância e UE

O cantor de uma "Croácia normal", fundada na tolerância, insiste que seu país "não está mais em guerra", deve olhar para o futuro e "lutar por seu lugar na Europa".

Seus apoiadores saudaram em 2011 a chegada ao poder de um homem isento de acusações de corrupção, manchando a reputação de muitos membros da HDZ. Mas seu governo havia decepcionado, incapaz de combater o clientelismo predominante ou desenvolver a economia.

Os conservadores da HDZ, no poder, querem manter a presidência ainda mais desde que assumiram a UE em 1º de janeiro por seis meses. Quatro tópicos principais estão na agenda: relações entre a UE e Londres após o Brexit, o desejo de pertencer aos países dos Balcãs Ocidentais, as mudanças climáticas e o próximo orçamento plurianual da UE.

A Croácia é o último país a aderir à UE em 2013. No entanto, sua economia, que é altamente dependente do turismo, está entre as mais fracas dos estados membros. A adesão acelerou o êxodo dos croatas que partem para buscar uma vida melhor em outras partes da Europa, mas também invocam corrupção e clientelismo ou a baixa qualidade dos serviços públicos.



"Nossos jovens estão saindo, esse é o nosso maior problema", enquanto os políticos estão apenas "se insultando", lamenta um eleitor de 70 anos, Stjepan Golub.

Os primeiros resultados são esperados para esta noite.

