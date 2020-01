Rainha da Inglaterra aceita pedido de Harry e Meghan e concede “período de transição” para o casal

A rainha Elizabeth II anunciou nesta segunda-feira (13) que concedeu um "período de transição" para o neto Harry e sua mulher Meghan abandonarem seus deveres na monarquia. A decisão foi tomada após uma reunião de crise convocada pela soberana.

Cinco dias após o anúncio de que o duque e a duquesa de Sussex queriam se afastar de suas obrigações ligadas à monarquia, Elizabeth II reuniu um conselho de família em sua residência de campo, em Sandringham, no leste da Inglaterra e, longo em seguida, divulgou um comunicado, algo que a rainha faz apenas em casos excepcionais.

"Embora tivéssemos preferido que eles permanecessem membros em tempo integral da família real, respeitamos e entendemos seu desejo de viver uma vida mais independente, então aceitamos um período de transição", disse Elizabeth II. Ela explicou que, durante essa fase, o neto e sua mulher residirão entre o Canadá e o Reino Unido.

“Harry e Meghan foram claros sobre o fato de que não querem depender dos fundos públicos”, sublinhou o texto da monarca, numa tentativa de esvaziar a polêmica questão da independência financeira do casal. A rainha disse que ainda há aspectos “complexos” a serem discutidos e frisou que a definição do novo status do neto e de sua mulher será anunciado “nos próximos dias”.

Um dos pontos delicados citados pela soberana é a ajuda financeira que o príncipe Charles, pai de Harry, atribui ao casal. Meghan e Harry renunciaram até agora apenas à chamada verba real, que representa apenas 5% de sua renda, mas não mencionaram a “mesada” dada por Charles.

Também não está clara a questão do pagamento do sistema de proteção do duque e da duquesa e sob quais condições eles poderão ter uma vida profissional sem que isso represente um conflito de interesses para a coroa.

(Com informações da AFP)