150 ativistas do clima são detidos durante protesto em Salão do Automóvel de Bruxelas

Cerca de 150 pessoas são presas durante protesto do grupo Extinction Rebellion no Salão do Automóvel de Bruxelas

O grupo ativista climático Extinction Rebellion (XR) organizou uma série de ações para denunciar a poluição e o aquecimento global durante o Salão do Automóvel em Bruxelas neste sábado (18).

Cerca de 150 pessoas foram detidas após uma ação em que os ativistas se deitaram no chão para bloquear a passagem no salão, informou a polícia belga.

O grupo pacifista, que faz ações para alertar sobre o aquecimento global, convocou seus seguidores pela internet a participarem de uma atividade neste sábado no que chamou de “Salão das Mentiras”.

O objetivo era bloquear a exposição de lançamentos automobilísticos e de difundir mensagens sobre o papel da indústria do automóvel no colapso climático, informou o grupo em um comunicado publicado nas redes sociais.

Na entrada principal do salão, o grupo instalou um cartaz pedindo o fim das " emissões de CO2". De acordo com as instruções do movimento, os ativistas dispersaram as ações realizadas por pequenos grupos em vários pontos diferentes da feira. Alguns ativistas acorrentaram-se ao volante de carros em exposição, outros veículos foram etiquetados ou pulverizados com cor de sangue.

Ativista com tinta cor de sangue e a inscrição "A Shell mata", durante Salão do Automóvel de Bruxelas REUTERS/Yves Herman

No estande da gigante petrolífera Shell, um ativista com o torso nu pintado com tinta cor de sangue expunha sobre o corpo a inscrição "Shell mata", enquanto outros ativistas mascarados distribuíam panfletos aos visitantes.

"Nós o chamamos de 'Salão das Mentiras' porque não acreditamos mais na indústria automotiva para fornecer soluções para esta crise ecológica e climática. Ela já mentiu no passado, continua a mentir e continuará mentindo para nós", disse uma das porta-vozes da XR identificada como Sarah.

Apesar do sucesso das ações, a polícia conseguiu deter alguns dos organizadores do protesto antes mesmo de entrarem ao salão. Segundo os policiais no local, os manifestantes detidos seriam identificados e depois liberados.

(Com informações da AFP)