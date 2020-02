Entre lágrimas e aplausos, Reino Unido está fora da União Europeia

O Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia nesta sexta-feira (31), três anos e meio depois do referendo - 52% da população votou pela separação. Às 23h locais (20h de Brasília), o país se tornou o primeiro a deixar o bloco europeu.

Publicidade Leia mais

"Isso não é um final, mas um começo", disse o primeiro-ministro, Boris Johnson, em um comunicado à nação. "Sei que podemos transformar essa oportunidade em uma vitória impressionante", acrescentou, colocando um fim na crise política que culminaram na renúncia dos seus antecessores, David Cameron e Theresa May.

Um relógio instalado na fachada da Downing Street fez a contagem regressiva. "Queremos que esse seja o começo de uma nova era de cooperação cordial", disse Johnson, que organizou uma recepção em sua residência oficial.

Em Bruxelas, a bandeira britânica foi retirada da fachada do Conselho Europeu, apesar de, por enquanto, o Brexit ser considerado simbólico. Até a transição oficial se completar, com previsão para o final de dezembro, os acordos comuns continuarão a ser aplicados. As discussões sobre as futuras mudanças começam no próximo dia 31 de março.

Festa em frente ao Parlamento

Muitos britânicos pró-Brexit comemoraram o “divórcio” em frente ao Parlamento, que por três anos foi palco de debates acirrados sobre a questão mais importante na história do país nos últimos anos. Horas antes, algumas pessoas tinham queimado uma bandeira da União Europeia.

A poucos metros, os opositores ao Brexit, entre eles jovens que não votaram no referendo em 2016, lamentavam a separação entre a União Europeia e o Reino Unido. Na Escócia, nação semi-autônoma que votou majoritariamente contra o Brexit, a novidade não foi bem recebida. A primeira-ministra do país, Nicola Sturgeon, prometeu "fazer todo o possível" para realizar um novo referendo de independência.

Na Irlanda do Norte, onde se teme que o Brexit desestabilize a frágil paz que colocou fim ao sangrento conflito que durou mais de três décadas, uma faixa foi levantada em Belfast, na qual estava escrito: "Essa ilha rejeita o Brexit".

O fim de uma relação complicada

Em 1973, o Reino Unido entrou para a então Comunidade Econômica Europeia, bloco econômico que precedeu a UE, após sofrer vetos da França, em 1963 e 1967. A relação, no entanto, sempre foi tensa: os britânicos não adotaram a moeda única, a livre circulação de pessoas, contribuíram com uma menor quantia para o orçamento europeu e sempre foram contrários à integração política.

Apesar desse histórico, o resultado do referendo surpreendeu a comunidade internacional e a opinião pública.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou para os perigos desse "isolamento esplêndido". A partir de agora, Johnson terá a missão de não somente negociar tratados comerciais com a UE, mas com os Estados Unidos. "Agora poderão fazer as coisas de forma diferente", afirmou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, ressaltando os "enormes benefícios" dessa nova liberdade.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro