Grupo Estado Islâmico reivindica ataque com faca em Londres

O grupo EI reivindicou nesta segunda-feira (3), através de sua agência de propaganda, a Amaq, a autoria do ataque com faca ocorrido neste domingo (2) em Londres, sem fornecer provas.

"O responsável pelo ataque do bairro de Streatham no sul de Londres ontem faz parte dos combatentes do Estado Islâmico", afirmou a Amaq em um comunicado. "Ele realizou o ataque em resposta aos apelos para visar cidadãos dos países da coalizão internacional antijihadista", ressalta o texto compartilhado no Telegram.

O homem feriu duas pessoas em uma rua no bairro residencial de Streatham, no sul de Londres, antes de ser morto pela polícia. Uma delas está em estado grave. Uma terceira mulher foi atingida por estilhaços dos disparos feitos pela polícia contra o criminoso.

O ataque ocorreu por volta das 14h00 no horário local. Segundo a imprensa local, o autor tinha deixado a prisão no mês passado após cumprir metade da sentença de três anos, por distribuição na internet de material de propaganda terrorista da Al Qaeda.

Endurecimento das leis terroristas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, prometeu anunciar na segunda-feira "mudanças fundamentais" em relação ao tratamento dos autores de atos terroristas. O governo conservador já havia divulgado um endurecimento nas leis depois do último atentado reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico, em 29 de novembro na ponte de Londres, que deixou dois mortos.

