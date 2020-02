Brexit

Johnson defende livre-comércio, mas promete que não haverá concorrência desleal com UE

Boris Johnson durante seu primeiro discurso oficial após o início do Brexit. Frank Augstein/Pool via REUTERS

Texto por: RFI

Em seu primeiro discurso após o Reino Unido ter iniciado oficialmente o processo de divórcio com a União Europeia, o premiê britânico Boris Johnson defendeu o livre-comércio e criticou os “protecionistas”, mas prometeu que seu país não fará concorrência desleal com a União Europeia. Apesar das declarações de boas intenções, as primeiras divergências já surgem em Bruxelas sobre as relações comerciais do bloco com seu ex-membro.