Pelas ruas de Berlim

Artista alemão "hackeia" Google Maps e cria engarrafamentos virtuais

Com um carrinho de mão e 99 celulares, o alemão Simon Weckert "hackeou" o Google Maps nas ruas de Berlim Divulgação/Simon Weckert

Texto por: Cristiane Capuchinho

A estratégia é simples. Dentro de um carrinho de mão, o alemão Simon Weckert carrega 99 celulares smartphones com o aplicativo do Google Maps ativado por diversas ruas de Berlim. O passeio do artista plástico pouco interfere no mundo real, mas cria engarrafamentos no Google Maps.