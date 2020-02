"Deus, honra e pátria": líderes da extrema direita europeia se reúnem em Roma

Co-organizado por grupos ultraconservadores, o encontro "Deus, honra e pátria - o presidente Ronald Reagan, o papa João Paulo II e a liberdade das nações", realizado em Roma, nesta terça-feira (4), conta com a presença dos principais líderes da extrema direita da Europa. No entanto, sem dar nenhuma explicação, o chefe da Liga do Norte, Matteo Salvini, anunciou sua ausência no evento.

Anne Le Nir, correspondente da RFI em Roma

Foi Georgia Meloni, presidente do partido ultraconservador Fratelli d'Italia, quem inaugurou o encontro na noite de segunda-feira (3). Entre as presenças confirmadas, estão o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, Marion Maréchal Le Pen, sobrinha da líder da extrema direita francesa Marine Le Pen. Além de figuras políticas, o evento atrai outras vozes ultranacionalistas, como o escritor britânico Douglas Murray e o cientista político israelense Yoram Hazony.

Meloni inaugurou a reunião, mas, em seguida, preferiu se ausentar do evento para participar do comício do Partido Republicano dos Estados Unidos, na presença do presidente Donald Trump nesta terça-feira. A imprensa italiana especula que a decisão tenha relação com uma possível desavença entre a líder do Fratelli d'Italia e Matteo Salvini, que recentemente viu seu partido perder as eleições regionais na Emília-Romanha.

Cada vez mais roubando a cena na extrema direita italiana, Meloni afirma que não há problemas entre ela e Salvini. Mas, segundo a líder ultraconservadora, é importante que cada partido cresça de forma independente - o que foi interpretado como uma clara mensagem contra a aproximação do Fratelli d'Italia e da Liga do Norte.

Premiê húngaro se encontra com Berlusconi

Depois de se reunir na segunda-feira com o presidente do Conselho da Itália, Giuseppe Conte, Viktor Orban se encontra nesta terça-feira com o ex-chefe de governo Silvio Berlusconi. Os objetivos do premiê húngaro com esse encontro não são claros.

O partido de Orban, Fidesz, está suspenso desde 2019 do Partido Popular Europeu (PPE), acusado de ataque à democracia e ao Estado de direito. A presença do premiê na reunião da extrema direita pode resultar na expulsão definitiva da coalizão conservadora do Parlamento Europeu.

Por outro lado, o encontro não ocupa um espaço importante nos jornais italianos, concentrados na epidemia do coronavírus e suas consequências. O que também tira os holofotes do evento é o fato de que poucos jornalistas receberam autorização para cobri-lo, com a desculpa dos organizadores da falta de espaço para todos os profissionais de mídia interessados. Além disso, o programa da reunião não foi divulgado.

