Maioria dos escoceses quer independência do Reino Unido, aponta pesquisa

Escoceses querem novo referendo para votar independência do Reino Unido

O apoio popular à independência da Escócia chegou a 52%, indica uma pesquisa de opinião publicada na noite desta segunda-feira (3). A consulta foi feita pelo Panelbase poll, um dos principais institutos de pesquisa britânico a pedido do blog Scot Goes Pop.

As entrevistas feitas às vésperas da saída oficial do Reino Unido da União Europeia, entre os dias 28 e 31 de janeiro, mostravam 52% dos escoceses a favor da independência e 48% contrários, com cinco pontos percentuais de margem de erro. Este é o maior percentual de apoio nos últimos três anos de sondagem.

A nova pesquisa reforça os números publicados pelo YouGov na semana passada, que indicavam um apoio de 51% dos escoceses à independência.

"O Brexit está colocando em risco o apoio à união, essa lição é muito clara”, afirmou o pesquisador John Curtice, da Universidade de Strathclyde ao jornal britânico The Guardian.

Independentistas querem novo referendo

O partido nacional escocês apoia a realização de um novo referendo para decidir se a Escócia deve ou não fazer parte do Reino Unido.

Uma consulta popular sobre o assunto feita em 2014 foi vencida pelos defensores do Reino Unido, com 55% dos votos. Contudo, a saída da União Europeia mudou o cenário e engendrou novas demandas por uma votação.

Em dezembro, o governo escocês lançou a campanha o direito do povo escocês de escolher seu futuro. A Escócia já tem em sua legislação a regulamentação sobre quem poderia votar e quais seriam as regras para um eventual referendo.

No entanto, Boris Johnson recusa-se a colocar em votação a independência do país.

Os resultados da nova pesquisa aumentam a pressão sobre o governo britânico para beneficiar a Escócia em suas políticas pós-Brexit e mostrar que continuar no Reino Unido é mais interessante do que estar na União Europeia.

