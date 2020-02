Apoio da extrema direita provoca demissão de dirigente regional na Alemanha

Thomas Kemmerich, do Partido Liberal, eleito graças à aliança com a extrema direita, pediu demissão neste sábado (8) da chefia do governo de Thüringen, na alemanha.

A situação chocou o país. O centrista Thomas Kemmerich foi eleito nesta semana chefe do Estado regional de Thüringen (Turíngia) graças a uma aliança controversa com a extrema direita. Diante do escândalo provocado pelo caso, ele pediu demissão do cargo neste sábado (8). A demissão ocorreu após a chanceler alemã, Angela Merkel ter destituído um membro de seu governo, pelo mesmo motivo.

Publicidade Leia mais

Thomas Kemmerich foi eleito pelo pequeno partido liberal FDP, graças à aliança de seu movimento com a sigla de extrema direita Alternativa pela Alemanha (AfD) e com o partido conservador Democrata-Cristão (CDU) da chanceler Angela Merkel. Segundo a imprensa alemã, o partido social-democrata (SPD) que integra a coalizão no poder na Alemanha, ameaçaram deixar o governo se o dirigente de Thüringen não renunciasse.

Os principais líderes da coalizão alemã se reuniram neste sábado em Berlim para discutir o terremoto político provocado pela eleição nesse Estado regional. Na reunião convocada pelo SPD, os social-democratas pediram uma posição “clara” dos democratas-cristãos em relação à extrema direita, que cresce no país. No final do encontro, eles pediram a realização, o mais rápido possível, de novas eleições em Thüringen e recusaram qualquer nova aliança com o AfD.

Ato imperdoável

A coalizão alemã, chefiada por Angela Merkel, consideraram um “ato imperdoável” a eleição na quarta-feira (5) de Thomas Kemmerich. A aliança regional em Thüringen não só desrespeitou as regras nacionais impostas pelo CDU, como quebrou um tabu político na Alemanha. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, todas as alianças com a extrema direita eram descartadas pelos partidos tradicionais do país.

A crise política já havia provocado mais cedo a destituição do comissário do governo para os Estados regionais do Leste da Alemanha Christian Hirte. Ele foi afastado por Merkel, após demonstrar no Twitter sua satisfação com a eleição de Kemmerich. Além do cargo no governo, Hirte é vice-presidente regional da CDU na Turíngia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro