Clima/Greta Thunberg

Chefe da diplomacia da UE se desculpa por criticar "síndrome Greta"

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borell, questionou nesta semana a seriedade do compromisso dos jovens manifestantes mobilizados em torno de Greta Thunberg. TT News Agency/Pontus Lundahl via REUTERS

Texto por: RFI

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, fez um pedido de desculpas neste sábado (8), após a polêmica causada pelas críticas a uma "síndrome de Greta" Thunberg. Ele deu a entender que o ativismo de jovens manifestantes contra as mudanças climáticas, influenciado pela adolescente sueca, era inconsequente. A declaração gerou indignação e protestos do movimento “Youth for Climate” (Juventude pelo Clima).