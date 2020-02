Tempestade Ciara abala transportes no Reino Unido, França e Bélgica

O norte da Europa se prepara para receber as tempestades Ciara e Sabine, que já provocam fortes ventos na França, no Reino Unido, na Alemanha e na Bélgica. Os transportes estão perturbados nas zonas de risco.

Publicidade Leia mais

As autoridades belgas anunciaram o cancelamento de cerca de 60 voos que partiriam neste domingo de Bruxelas, com destino aos países da região e principalmente Inglaterra. A Ciara pode trazer ventos de até 140 quilômetros por hora. O Instituto Real Meteorológico Belga advertiu para o “risco elevado de estragos” no país durante a passagem do fenômeno.

Distúrbios nos transportes aéreo, ferroviário e marítimo também são verificados no Reino Unido, com atrasos e cancelamentos. A British Airways oferece a oportunidade de os seus passageiros adiarem os voos previstos para hoje.

Transtornos até segunda-feira

A Network Rail, que gerencia a rede ferroviária britânica, advertiu para os clientes só viajarem “se for absolutamente necessário”. Atrasos, causados pela diminuição da velocidade dos trens, deverão ocorrer durante todo o dia. Os transtornos devem se prolongar até segunda-feira (10) pela manhã.

Na capital britânica, uma corrida de 10 quilômetros, para a qual havia 25 mil inscritos, foi cancelada. A região de Londres até a Escócia estão em alerta laranja pelas fortes chuvas esperadas para as próximas horas, com possibilidade de enchentes e cortes de luz. Na França, 35 departamentos da metade norte do país também estão em alerta laranja pela tempestade Ciara.

Cancelamento de jogo na Alemanha

Já o fenômeno Sabine ameaça principalmente a Alemanha. Um jogo que deveria ocorrer entre o Borussia Mönchengladbach e o Colônia nesta tarde, pelo Campeonato Alemão, foi cancelado por causa dos ventos. “O deslocamento em segurança dos torcedores depois da partida não podia ser garantido”, informou um comunicado do Borussia Mönchengladbach.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro