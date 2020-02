Construção de campos para controlar imigração na UE começa em março, anuncia Grécia

A afirmação foi feita nesta segunda-feira (10) pelo ministro das Migrações, Notis Mitarachi. Segundo ele, diversos campos fechados, capazes de abrigar 20 mil candidatos ao asilo político, serão construídos em várias ilhas gregas no mar Egeu, a partir de março. As terras e propriedades serão cedidas pelas autoridades locais ou pelas forças armadas gregas.

Em entrevista à rádio grega Skaï, o ministro explicou que os migrantes poderão ficar alojados por no máximo três meses. Os acampamentos serão construídos nas ilhas de Lesbos, Samos, Chios, Los e Leros e receberão os primeiros estrangeiros no verão europeu, entre os meses de junho e setembro.

Até agora, os candidatos ao asilo que chegassem à Europa tinham a liberdade de circular pelas ilhas. Mas, diante do aumento do número de incidentes violentos entre migrantes e das reclamações da população local nos últimos meses, o governo conservador do premiê Kyriakos Mitsotakis decidiu aumentar o controle dos estrangeiros que desembarcam na costa grega. “Aqueles que serão alojados nos centros fechados terão direito a saídas controladas, com durações específicas. As estruturas ficarão fechadas à noite”, declarou o porta-voz do governo, Stelios Petsas.

Acelerar deportação de clandestinos

Diante do aumento do fluxo migratório, o novo premiê grego, que está no poder desde o ano passado, decidiu acelerar os processos de concessão de asilo para mandar de volta para seus países ou para a Turquia os estrangeiros que não têm direito ao visto. “Nossa intenção é chegar a 200 retornos para a Turquia por semana”, declarou o premiê grego.

A Turquia e a União Europeia fecharam um acordo em 2016 que prevê o fechamento das fronteiras para imigrantes irregulares, que chegam à Grécia vindos da Turquia. Muitos são sírios que fogem da guerra e atravessam a fronteira terrestre com o território turco. Os casos são avaliados individualmente e os custos bancados pela União Europeia.

Mais de 36 mil candidatos ao asilo estão instalados em campos insalubres nas ilhas gregas, cuja capacidade é de no máximo de 6.200 pessoas. Nos últimos meses, as manifestações contrárias à construção dos novos campos se multiplicaram. Recentemente, os candidatos ao asilo também protestaram contra as más condições de Nas manifestações, houve tumultos entre os imigrantes e os policiais da tropa de choque.

