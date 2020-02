Irlandeses votam por mais políticas sociais e dão vitória ao partido nacionalista Sinn Fein

O partido nacionalista de esquerda irlandês Sinn Fein, braço político do antigo grupo guerrilheiro Exército Republicano Irlandês (IRA), registrou um avanço histórico nas eleições legislativas realizadas no domingo (9) na Irlanda.

Com informações da correspondente em Dublin, Émeline Vin, e agências

Depois da Espanha, Itália, Áustria e Bélgica, que atravessaram processos eleitorais tumultuados nos últimos meses, levando à formação de coalizões de governo insólitas, a República da Irlanda acaba de se juntar à lista de países europeus que rejeitam as políticas excessivamente liberais ou extremistas. Pelo menos um quarto dos irlandeses deixaram claro nas urnas que desejam um governo mais preocupado com as condições de moradia e melhores serviços públicos de saúde e educação.

Encerrada a primeira etapa da apuração, o Sinn Fein aparece na liderança, com 24,5% dos votos, seguido pelos dois partidos de centro-direita tradicionais no país, o Fianna Fail, com 22,5%, e o Fine Gael, com 20,9%. De acordo com os resultados provisórios, o Sinn Fein poderá conquistar 37 assentos das 159 vagas do Parlamento irlandês. O opositor Fianna Fail desponta como o partido em melhores condições para conquistar o maior número de cadeiras, entre 40 e 45, já que o ex-braço político do IRA apresentou apenas 42 candidatos, metade do número dos grandes partidos.

O grande perdedor da votação de domingo é o primeiro-ministro liberal Leo Varadkar, do Fine Gael, que ficou em terceiro lugar. O premiê de 41 anos, homossexual, filho de um indiano, encarna uma nova Irlanda, cada vez mais distante do estereótipo católico conservador. Porém, depois de três anos à frente de um governo minoritário, que teve o apoio do Fianna Fail – em nome da estabilidade na expectativa do Brexit –, ele viu sua popularidade cair à medida que pioravam as condições de acesso à moradia, com os preços dos aluguéis em alta constante e um aumento da demanda dos eleitores por serviços públicos de qualidade nas áreas de saúde e educação.

Primeira eleição depois do Brexit

As eleições irlandesas aconteceram apenas uma semana depois da saída do Reino Unido da União Europeia, cujas consequências afetam especialmente a vizinha Irlanda e seus 4,9 milhões de habitantes. O premiê Varadkar baseou a campanha em sua contribuição para um acordo entre Londres e Bruxelas. Mas errou o alvo: os eleitores se mostraram mais preocupados por questões domésticas, o que o Sinn Fein pareceu abordar de maneira mais eficiente que os partidos centristas. Durante muito tempo desprestigiado pelo passado ligado à guerrilha, a sigla nacionalista se apresentou como a opção da "mudança".

A líder do partido nacionalista, Mary Lou McDonald, tuitou que venceu as eleições e que deseja a reunificação da República da Irlanda com a província britânica da Irlanda do Norte. Ela disse que iniciou conversas com partidos pequenos de esquerda (Verdes e Social-Democratas), para ver se é possível formar um governo de coalizão sem o Fine Gael ou o Fianna Fail. Para a líder do Sinn Fein, de 50 anos, os dois grandes partidos tradicionais "ainda estão em um estado de negação e não escutaram o que o povo disse" nas urnas.

Tanto o Fianna Fail quanto o Fine Gael haviam descartado, até agora, formar uma coalizão com o Sinn Fein por seus laços com o IRA, organização paramilitar que teve um papel importante nas três décadas de violento conflito entre republicanos católicos e unionistas protestantes. O período da guerrilha deixou 3.500 mortos na Irlanda do Norte.

O premiê Varadkar reiterou sua posição contra uma aliança com o Sinn Fein, mas o líder do Fianna Fail, Micheal Martin, pareceu mais flexível. Apesar de destacar a "incompatibilidade" política sobre alguns temas - como a reunificação -, Martin se negou a fechar a porta para uma aliança.

As negociações para formar o novo governo irlandês podem demorar semanas ou meses.

