Tempestade Ciara faz voos transatlânticos quase alcançarem a velocidade do Concorde

A tempestade Ciara continua ativa nesta segunda-feira (10) na Europa, onde deixou pelo menos três mortos. Na França, 11 pessoas ficaram levemente feridas em consequência das rajadas de vento que chegaram a 200 km/h no departamento da Moselle (leste). A perturbação forçou o cancelamento de voos e trens, deixando milhares de casas sem eletricidade.

A força de Ciara fez pelo menos três voos comerciais entre Nova York e Londres, com vento de cauda, concluírem a viagem em menos de cinco horas. Um recorde para aeronaves normais desde que o lendário Concorde francês fez o mesmo trajeto em cerca de três horas.

A primeira vítima da tormenta foi registrada no Reino Unido. Na tarde de domingo (9), um motorista teve seu carro atingido pela queda de uma árvore quando circulava numa estrada no sudeste de Londres.

Na Polônia, uma mulher e sua filha morreram atingidas por um telhado arrancado por rajadas de vento de 100 km/h.

Duas mulheres também ficaram gravemente feridas em Saarbrucken, no oeste da Alemanha, devido à queda de uma árvore. A polícia local informou que uma das vítimas estava à beira da morte. Na mesma região, em Paderborn, um adolescente de 16 anos foi ferido na cabeça por um galho.

Ciara causa graves transtornos ao tráfego ferroviário, que foi interrompido no domingo à noite (9) em toda Alemanha, voltando a circular parcialmente na manhã de segunda-feira. A previsão da companhia Deutsche Bahn é de que a circulação dos trens continuará instável ao longo do dia, uma vez que a tormenta se move para o sul do país.

Em Frankfurt, um guindaste atingiu o teto da catedral que passa por reformas. Até o início da tarde, as autoridades locais não sabiam determinar os danos provocados pelo acidente.

Na França, a tempestade deixou cerca de 130.000 casas no norte do país sem eletricidade, segundo a fornecedora Enedis. Na região parisiense, a queda de árvores nas estradas de acesso à capital afetou o tráfego e trens regionais.

Na República Tcheca, onde o vento atingiu 180 km/h, um homem foi ferido pela queda de uma árvore em seu carro no sul do país.

"Tempestade do século"

A "tempestade do século" ocupava as capas de muitos jornais britânicos. "Em termos de territórios afetados, é provavelmente a maior tempestade do século", comparável apenas à de 2013, disse Helen Roberts, do órgão de meteorologia britânico Met.

No Reino Unido, 180 alertas de inundação continuam vigentes nesta segunda-feira. Em alguns pontos, são esperados ventos gelados e neve, mas a parte mais intensa da tempestade já passou. "A tempestade Ciara se afasta, mas isso não significa que entraremos em um período em que o tempo será mais ameno", disse Alex Burkill, do Met. "Pode haver até 20 centímetros de neve nestas segunda e terça-feiras", com ventos fortes. O risco de tempestades de neve não pode ser excluído", acrescentou. No domingo, algumas partes do Reino Unido receberam o equivalente a um mês e meio de chuva em 24 horas.

Centenas de voos cancelados na Europa

O aeroporto internacional de Amsterdã-Schiphol, na Holanda, o terceiro maior da Europa, é um dos mais afetados pela perturbação, com 220 pousos ou decolagens cancelados nesta segunda-feira. Ciara causou congestionamentos em mais de 600 quilômetros nas estradas holandesas durante as horas mais movimentadas da manhã de segunda-feira.

Em Luxemburgo, os alunos das escolas de Ensino Médio e Fundamental não tiveram aula hoje, devido ao mau tempo.

Na Noruega, a tempestade, chamada de Elsa nesse país, pode causar grandes inundações esta semana, especialmente no sudoeste. No litoral norueguês, o mar pode subir até um metro acima do nível normal, com recordes esperados em alguns pontos, segundo o serviço de meteorologia do país.

