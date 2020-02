Conferência de Segurança

EUA anunciam US$ 1 bilhão de investimentos no leste da Europa para restringir influência da Rússia

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, anuncia investimentos na Europa durante a Conferência de Segurança de Munique, neste sábado (15). REUTERS

Texto por: RFI

O secretário de Estado americano, Mark Pompeo, anunciou neste sábado (15) durante a 56ª Conferência de Segurança de Munique, no sul da Alemanha, que os Estados Unidos vão investir US$ 1 bilhão em projetos no setor de energia em países do leste e do centro da Europa, para reforçar a independência energética dos europeus diante da Rússia.