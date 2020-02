alemanha/extrema direita

'Não a pactos com fascistas': milhares refutam acordos com extrema direita na Alemanha

Milhares de manifestantes vão às ruas em estado alemão contra acordos com a extrema direita. JENS SCHLUETER / AFP

Texto por: RFI

Milhares de manifestantes saíram às ruas neste sábado (15) em Erfurt, capital do estado alemão da Turíngia, onde a eleição do representante da região graças a um acordo com a extrema direita provocou um terremoto político na Alemanha.