Reino Unido/ Tempestade

Tempestade Dennis: um morto no Reino Unido e Cruz Vermelha alerta que “o pior está por vir”

Resgate de pessoas após passagem da tempestade Dennis em Hereford, Grã-Bretanha, 17 de fevereiro de 2020. REUTERS/Phil Noble

Texto por: RFI

A tempestade Dennis, que varreu o Reino Unido neste domingo (16), matou um homem, que caiu no rio Tawe, no sul de Gales, região em alerta vermelho. Centenas de aviões foram obrigados a permanecer em solo. No noroeste da França, quase 45 mil residências ficaram sem eletricidade no domingo à noite. Na manhã desta segunda-feira (17), cerca de 20 mil lares continuavam sem fornecimento de energia. O tráfego ferroviário foi gravemente afetado.