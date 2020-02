Venezuela/TAP

"Inadmissível": Lisboa reage à proibição de Maduro a voos da TAP na Venezuela

Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa RFI

Texto por: RFI

A Venezuela suspendeu na segunda-feira (17) por 90 dias as operações da companhia aérea portuguesa TAP no país, após acusá-la de ter permitido que um familiar do líder opositor Juan Guaidó transportasse explosivos durante uma viagem, anunciou o ministro dos Transportes venezuelano, Hipólito Abreu. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou a medida "inadmissível e hostil".