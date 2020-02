Reino Unido/Brexit

Reino Unido pós-Brexit fecha portas para imigrantes pouco qualificados

Britânicos celebram o Brexit em Londres em 31 de janeiro de 2020. REUTERS/Henry Nicholls

Texto por: RFI

No Reino Unido pós-Brexit, os estrangeiros que quiserem obter um visto de trabalho no país vão ter que provar muitas habilidades. Os candidatos receberão pontos de acordo com seu nível de inglês, diploma e profissão e uma proposta de emprego com um salário mínimo anual de £ 25.600 (cerca de R$ 145.000). Quanto mais pontos, mais chances de obter o visto.