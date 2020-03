UE vai ajudar Grécia a enfrentar fluxo de migrantes vindos da Turquia

A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse na terça-feira (3) que vai apoiar a Grécia a enfrentar a chegada de milhares de migrantes vindos da Turquia. Cidadãos sírios acusaram o Exército turco de tê-los pressionado para ir para a Grécia, enquanto a segurança foi reforçada na fronteira com a Turquia.

“Os que procuram testar a unidade da Europa ficarão decepcionados. Nós continuaremos firmes e nossa união vencerá”, declarou a presidente em um posto na fronteira entre os dois países.

“A Turquia não é inimiga e as pessoas não são um meio de atingir um objetivo”, afirmou ao lado do primeiro-ministro grego Kyriakos Mitsotakis. Ela prometeu “€ 700 milhões” para administrar a nova onda de migrantes. A metade da soma será liberada de imediato.

A presidente da UE estava em Kastanies, na Grécia, com os presidentes do Conselho e do Parlamento Europeu, Charles Michel e David Sassoli, para expressar a solidariedade europeia diante do fluxo migratório, desde que a Turquia decidiu abrir sua fronteira com a Europa.

Para analistas, a Turquia quer, com essa decisão, pressionar a Europa para obter mais apoio na Síria. Quase um milhão de deslocados estão concentrados na fronteira entre os dois países, enquanto Ancara combate o regime de Bashar Al-Assad.

O chanceler austríaco Sebastian Kurz denunciou um “ataque contra a União Europeia e a Grécia”, afirmando que “seres humanos estão sendo utilizados para pressionar” a Europa.

A pedido da Grécia, a Agência Europeia de Vigilância de Fronteiras, Frontex, está “pronta para agir rapidamente”, e conta com um navio, duas patrulhas, dois helicópteros e um avião, precisou Von der Leyen. Cem guardas de fronteira europeus suplementares serão enviados aos 530 já presentes.

Tensão

Sírios que estão na fronteira da Turquia dizem sr pressionados para entrar na Europa pela Grécia. “Eles nos deixaram às margens do rio e apenas disseram “vão embora”. Eles nos deixaram sozinhos. Era o Exército turco”, disse à AFP Taisir, 23 anos, um sírio de Damasco refugiado há cinco anos em Istambul.

O jovem, que prefere não revelar seu sobrenome, faz parte de um grupo de 10 pessoas, todas sírias, interrogadas nesta terça-feira pela polícia grega que confiscou seus celulares.

Na zona de fronteira de 212 quilômetros às margens do rio Evros (Meritsa na Turquia), milhares de migrantes se concentram do lado turco desde sexta-feira (28), esperando entrar na Europa.

Uma situação preocupante para a União Europeia que teme uma “crise migratória” como a de 2015. A segurança no posto de fronteira de Kastanies, no noroeste da Grécia, foi reforçada na terça-feira antes da visita da presidente da União Europeia e do premiê grego.

A tensão que continua viva após violências domingo (1) entre migrantes e policiais gregos, diminuiu na segunda-feira (2). De acordo com fontes do governo grego, entre segunda-feira e terça-feira os guardas de fronteira impediram a entrada de 5.183 pessoas no território, ao longo da fronteira terrestre.

Quarenta e cinco pessoas foram interrogadas, a maior parte do Afeganistão, Paquistão, Marrocos e Bangladesh, segundo as mesmas fontes.

