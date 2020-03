Greta Thunberg critica nova lei climática anunciada por europeus

A Comissão Europeia apresentou nesta quarta-feira (4) o seu projeto de "lei climática" para a União Europeia (UE), a fim de alcançar o objetivo da neutralidade de carbono até 2050. É o primeiro plano desse tipo apresentado na escala de um continente. Mas a iniciativa já recebeu críticas de ambientalistas e da jovem ativista sueca Greta Thunberg.

No centro do Pacto Verde europeu, o projeto traduz em legislação as ambições da UE em termos de redução dos gases que provocam efeito estufa. A proposta ainda será discutida no Parlamento e no Conselho (dos Estados-membros da UE).

A legislação estabelece como objetivo o equilíbrio entre as emissões de gases poluentes e a sua absorção (por processos de captura e sequestro de carbono) "até o ano 2050, no mais tardar".

"O esforço coletivo significa que todos os Estados-membros se comprometem a serem neutros em carbono até 2050", disse o vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans.

Para os ambientalistas do Greenpeace, no entanto, o objetivo da neutralidade de carbono para 2050, proposto por Bruxelas, é tarde demais.

Em uma carta aberta publicada no site Carbon Brief, Greta Thunberg e outros trinta jovens ativistas climáticos denunciam a "arrogância" dos legisladores europeus que, segundo ela, desprezam o consenso científico. De acordo com a jovem ativista, “a União Europeia tenta criar leis e políticas fingindo que pode ser um líder climático, mas continua construindo e subsidiando novas infraestruturas de combustíveis fósseis”.

Greta e os demais ativistas afirmam que as medidas anunciadas não vão resolver o que classificam como a maior crise que a humanidade já enfrentou.

Já a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, defendeu o texto, afirmando que a lei climática representa uma tradução jurídica do compromisso político do bloco. Segundo afirmou, “o projeto coloca os europeus no caminho irreversível para um futuro mais sustentável”.

Metas mais ambiciosas

Vários Estados-membros da UE já incluíram o objetivo da neutralidade de carbono em 2050 em sua legislação nacional e alguns já anunciaram metas ainda mais ambiciosas. Em uma cúpula europeia realizada em dezembro, apenas a Polônia, país fortemente dependente de carvão, recusou a se comprometer com esse prazo.

A Comissão tem até setembro para propor uma mudança que revisará o objetivo climático para o ano de 2030, atualmente fixado em uma redução de 40% em relação ao nível de 1990.

A presidente da Comissão Europeia prometeu considerar uma meta de entre -50 e -55%, enquanto o Parlamento Europeu defende -55%.

Porém, os Estados-membros estão divididos e a Comissão encomendou um estudo de impacto das medidas.

A nova lei estabelece que em 2023, e depois a cada cinco anos, a Comissão avaliará a coerência das políticas nacionais sobre a neutralidade climática. No caso de "inconsistências", poderia fazer "recomendações", sem dar mais detalhes sobre como garantir que a lei seja aplicada corretamente.

Várias ONGs pediram a criação de um órgão científico independente para monitorar a implementação apropriada da lei.

