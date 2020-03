Vaticano/coronavírus

Coronavírus: Papa cancela compromissos e realiza missa 'digital' no Vaticano

Papa Francisco tosse durante missa do Ângelus,no Vaticano. 1° de março de 2020. via REUTERS - VATICAN

Texto por: RFI

A epidemia de coronavírus na Europa alterou até a rotina do Papa Francisco, no Vaticano. Um comunicado oficial anunciou neste sábado (7) que o pontífice cancelou todas as aparições publicas por tempo indeterminado. Pela primeira vez, Francisco realizará sua missa dominical através de vídeo e streaming, e não em público.