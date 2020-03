Rússia/ Ucrânia

Começa na Holanda julgamento sobre voo da Malaysia Airlines abatido na Urcânia em 2014

Apresentação das conclusões da investigação internacional sobre o acidente com o MH17, em Nieuwegein, na Holanda, em 19 de junho de 2019. REUTERS/Eva Plevier

Texto por: RFI

Começa nesta segunda-feira (9), na Holanda, o julgamento sobre a queda do voo MH17. O Boeing da Malaysia Airlines foi abatido no leste da Ucrânia, em guerra no verão de 2014. Três russos e um ucraniano serão julgados, provavelmente à revelia. Um terço das 289 vítimas eram holandesas, e centenas de familiares das vítimas são esperados no tribunal.