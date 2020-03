Crise migratória: UE considera receber 1.500 crianças refugiadas

As negociações para a crise migratória serão realizadas entre o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e altos funcionários da UE em Bruxelas nesta segunda-feira (9), enquanto a Alemanha disse que o bloco considera receber 1.500 crianças refugiadas.

Publicidade Leia mais

Dezenas de milhares de requerentes de asilo tentam romper a fronteira terrestre da Turquia há uma semana depois que Ancara anunciou que não impediria mais as pessoas de tentarem entrar na União Europeia.

A Turquia, que abriga cerca de 4 milhões na maior parte de refugiados sírios, criticou repetidamente o que descreve como compartilhamento injusto de encargos. Erdogan pediu à Grécia que "abra as portas" para os migrantes depois que a polícia grega usou gás lacrimogêneo e canhões de água em escaramuças com multidões na fronteira.

"Espero voltar da Bélgica com resultados diferentes", disse ele em discurso em Istambul no domingo, ao anunciar a reunião. "Ei, Grécia! Apelo a você... abra também os portões e fique livre desse fardo", disse ele, acrescentando: "Deixe-os ir para outros países europeus".

Crianças precisam de tratamento médico urgente

No início desta segunda-feira, a Alemanha disse que a UE estava considerando acolher 1.500 crianças migrantes que atualmente estão alojadas em campos gregos. "Uma solução humanitária está sendo negociada em nível europeu para uma 'coalizão de pessoas dispostas' a receber essas crianças", afirmou o governo em comunicado.

Berlim está pronta para receber uma parcela "apropriada", acrescentou, dizendo que o país deseja apoiar a Grécia na situação "difícil" que está enfrentando. A preocupação com a situação dos menores cresceu, pois eles exigem tratamento médico urgente e/ou não são acompanhados por adultos.

Na sexta-feira, Erdogan ordenou à guarda costeira turca que evitasse travessias arriscadas do mar Egeu depois que mais de 1.700 migrantes desembarcaram em Lesbos e outras quatro ilhas do mar Egeu da Turquia na semana passada.

A guarda costeira disse, no entanto, que a política da Turquia de permitir que migrantes e refugiados saiam por terra não foi afetada, e as instruções afetaram apenas as travessias marítimas.



Acordos de ajuda



O presidente turco se encontrará com o presidente do Conselho Europeu Charles Michel e o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, às 18h (14h pelo horário de Brasília) desta segunda-feira.

Eles "discutirão questões UE-Turquia, incluindo migração, segurança, estabilidade na região e a crise na Síria", disse o porta-voz de Michel no Twitter.

Em 2016, a Turquia e a UE chegaram a um acordo em que Bruxelas forneceria bilhões de euros em ajuda em troca de autoridades turcas que restringissem o fluxo de migrantes.

Mas Ancara acusou repetidamente o bloco de não cumprir as promessas que foram feitas enquanto a Europa sofreu sua pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 1 milhão de pessoas fugiram para o continente em 2015.

O principal assessor de imprensa de Erdogan disse que uma das condições não atendidas é que a UE acolha refugiados da Turquia.

O chefe de política externa da UE, Josep Borrell e Michel, se encontrou com Erdogan em Ancara na quarta-feira (4), enquanto a Turquia exigia maior apoio sobre o conflito e os migrantes.

Após as negociações, Borrell prometeu mais 170 milhões de euros (192 milhões de dólares) em ajuda a grupos vulneráveis na Síria.

Erdogan sentiu uma pressão extra quando quase 1 milhão de pessoas na província de Idlib, no noroeste da Síria, fugiram para a fronteira turca durante o recente ataque do regime sírio apoiado pela Rússia e pelo Irã.

Mas o presidente e seu colega russo, Vladimir Putin, concordaram com um cessar-fogo na quinta-feira depois que a Turquia lançou uma ofensiva contra Damasco, após a morte de 59 agentes de segurança turcos em ataques atribuídos ao regime.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro