Em plena epidemia de coronavírus, papa aconselha padres a visitarem contaminados

O papa Francisco pediu nesta terça-feira (10) aos padres que "tenham a coragem de sair e visitar" os contaminados pelo coronavírus. A recomendação vai de encontro às regras de isolamento e de limitação de deslocamentos impostas pelo governo italiano para evitar a propagação da doença, em plena epidemia do Covid-19.

O pedido foi feito pelo sumo pontífice durante a missa matinal em sua residência, a casa Santa Marta. Segundo o papa, é preciso levar "a força da palavra de Deus e da Eucaristia, e de acompanhar os médicos e voluntários no trabalho que realizam junto aos pacientes".

Uma das medidas impostas pelo governo italiano na luta contra o coronavírus foi fechar a basílica e a Praça São Pedro, onde fiéis do mundo inteiro se reúnem para assistir as missas celebradas pelo papa Francisco. Na segunda-feira (9), o site do Vaticano transmitiu pela primeira vez uma missa que papa Francisco celebrou na capela de Santa Marta.

Durante o evento, até então privado, o religioso dedicou as orações "aos doentes da epidemia do coronavírus, médicos, enfermeiros, voluntários que ajudam famílias, idosos em casas de repouso e detentos".

60 milhões de italianos em quarentena

O governo italiano anunciou na segunda-feira a extensão das medidas de combate ao coronavírus ao país inteiro. O primeiro-ministro Giuseppe Conte pediu aos 60 milhões de habitantes que "evitem os deslocamentos" no território, proibiu as concentrações e determinou que escolas e universidades permaneçam fechadas até 3 de abril.

"Vou assinar um decreto que pode ser resumido assim: 'fique em casa' (...) Toda a Itália vai se tornar uma área protegida", disse Conte, em entrevista coletiva na sede do governo em Roma. O premiê pediu que viagens só sejam realizadas por motivos profissionais justificados ou por razões de saúde.

O fechamento de escolas e universidades, previsto inicialmente para até 15 de março, permanecerá em vigor até 3 de abril, acrescentou. O governo italiano também ordenou a suspensão do campeonato de futebol.

A Itália é o segundo país mais afetado pela epidemia de Covid-19 depois da China - onde o novo coronavírus surgiu em dezembro. O país registra mais de 10.149 casos e 631 mortes, segundo a última avaliação divulgada pelo governo italiano na noite desta terça-feira.



